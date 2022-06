Milák doma překonal světový rekord na 200 metrů motýlek, Kubová byla šestnáctá

Třicetiletá Češka Kubová měla na mistrovství světa daleko k postupu do finále. Proti rozplavbě se zlepšila o dvě setiny na 28,35, ale k šanci na finále by potřebovala být o více než šest desetin rychlejší. To by bylo pod úrovní jejího českého rekordu, který výkonem 27,78 vytvořila před čtyřmi lety v Glasgow. Nejrychlejší semifinalistkou na sprinterské padesátce byla stříbrná medailistka ze stovky Kanaďanka Kylie Masseová, která dohmátla za 27,22 sekundy.