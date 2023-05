Parádní výsledek a skvělá startovní pozice, radovali se Češi. Nadchly je i úchvatné kulisy

Na Bledském jezeře je od medaile dělily více než tři sekundy. „Čtvrté místo je parádní. Hlavně je to skvělá startovní pozice do sezony, v níž se bojuje o olympiádu,“ připomněl Šimánek.

„Chyběli tu jen Francouzi kvůli zdravotní indispozici, jinak je tu kompletní konkurence. My na začátku sezony přemýšleli, jak přípravu směřovat k mistrovství světa. Teď nás čeká tréninkový megablok, zajedeme na Slapy, kde to máme ozkoušené, a věřím, že se zase posuneme a ty sekundy stáhneme,“ říká odhodlaně čtyřicátník Vraštil.

Vloni kombinoval přípravu s tréninkem na havajského Ironmana, který pak zvládl v čase těsně nad devět hodin. Ani letos se ale svých doplňkových disciplín nevzdal. „Neplavu, ale to jsem moc nedělal ani před Ironmanem. Ale běhám a jezdím na kole, konečně je hezky, tak se dá trénovat venku a nemusím být pořád na trenažeru, to je peklo,“ líčil.

V rámci přípravy by ještě chtěl shodit kilogram, v lehkých vahách se veslaři musejí vejít do limitu 72,5 kg a v průměru posádky do 70 kg. Ale po svém finále se nejlepší čeští veslaři současnosti těšili z toho, že jejich program se uzavřel už v sobotu, a nemusí tak hladovět až do konce šampionátu. „Po závodě toho do sebe moc nedostaneme, ale večer si dáme zmrzlinu a další dobroty,“ těšil se Šimánek.