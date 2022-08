Plavec Čejka na medaili nedosáhl

Jeho český rekord má hodnotu 1:56,66 a tím by postupoval ze třetího místa. Po nemoci v závěru přípravy se ale pardubický plavec osobnímu maximu přiblížit nedokázal. "Samozřejmě mě to mrzí a říkám si, že jsem tam mohl být. Teď prostě na to nemám, ale na druhou stranu je to pro mě i motivace, že to není nemožné, že to je na dosah. A když se mi zase podaří vrátit se na osobáky, nebo je ještě vylepšit, tak ta šance tam je," řekl jednadvacetiletý závodník.