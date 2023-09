Počtvrté vyrazí na závod smrti. Už vím, do čeho jdu, říká český veslař

Bělehrad (od našeho zpravodaje) ‑ Třikrát startoval na olympiádě, vždy v jiné posádce, a pokaždé jeho cesta vedla přes dokvalifkaci, která tradičně předchází slavné regatě v Lucernu.

„Říká se tomu závod smrti,“ připomíná 31letý Podrazil. „Když jsem ji jel v poprvé v roce 2012 před olympiádou v Londýně, byl jsem hodně nervózní. Atmosféra na startu by se dala krájet, i na břehu jsou všichni nervózní,“ popisuje.

Do Londýna se kvalifikoval ve čtyřce bez kormidelníka, v Riu si dojel pro sedmé místo s Lukášem Helešicem na dvojce bez kormidelníka, v Tokiu startoval na dvojskifu s Janem Cincibuchem. A se stejným parťákem se pokouší probít do Paříže.

V Bělehradě k tomu měli celkem daleko. Postup bralo jedenáct nejlepších posádek, Češi byli 16., tedy čtvrtí ve finále C. „Na rovinu jsme umístění v céčku očekávali. Kdyby se nám povedlo dostat do béčka, byl by to zázrak,“ hodnotil Podrazil v kontextu celé sezony.

Na jejím začátku ho trápily vleklé bolesti v krku, kvůli nimž vynechal úvodní část roku včetně mistrovství Evropy. „Ale na to bych se nevymlouval. Jen nám chybělo závodění s ostatními. Když pak jdete do mistrovství světa s pěti šesti závodními dny, je to málo,“ věděl.

Vloni v Račicích byl s Cincibuchem ve finále B čtvrtý, což by v Bělehradě na olympiádu stačilo. Jenže v boji o Paříž konkurence stoupla. „Jsme na tom výkonnostně i rychlostně stejně, jen přibyly lodě tradičních velmocí jako Nizozemsko, nebo Amerika,“ vypočítává.

Motivace je velká

A tak ho příští rok v květnu opět čeká vypjatá bitva o poslední dvě vstupenky na olympiádu.