Světový rekord! Francouzský freediver předvedl extrémní ponor do 120 metrů

„Je to šílené," řekl Jerald krátce po svém rekordním počinu. „Je to pro mě víc než světový rekord. Freediving nedělám pro rekordy, ale po zábavu. Po mém pátečním ponoru, kdy jsem dosáhl 119 metrů, jsem si řekl: jdi do toho. Najednou mi to dalo vidinu světového rekordu, který jsem dokázal zdolat," sdělil šestadvacetiletý Jerald, pro kterého se jedná o 7. rekord v kariéře.