Kajakář Přindiš si na SP dojel pro bronz. V celkovém vedení vystřídal Prskavce

Pocity ze závodu měl smíšené. „Jsem hrozně zklamaný z toho startu. Měl jsem tady dva skvělé starty (v kvalifikaci a semifinále), nahoře prvních šest bran. V téhle finálové jízdě jsem se tam protrápil, bylo to hrozné. Pak jsem musel začít víc riskovat. Ve dvanáctce jsem se zadrhl, prostě jsem šel na riziko. Ale zbytek mi klouznul hezky a hlavně mi nedošly síly, což je důležité. Jsem rád, že jsem zajel dobrý závod. A medaile je krásný bonus,“ uvedl.

Dvousekundovou penalizaci obdržel i stříbrný Brit Joseph Clarke, oba by čistou jízdou nechali Kauzera za sebou. Přindiš skončil třetí po druhých místech v Praze a Tacenu a posunul se do čela průběžné klasifikace SP. Má ale jen jednobodový náskok před vítězem prvního závodu sezony Giovannim de Gennarem z Itálie, Prskavec se propadl až na čtvrté místo, posunul se před něj i olympijský vítěz z Ria Clarke.

„Odnesl mě proud zleva a strčil jsem tam (jen) půlku hlavy… Velká chyba a mrzí mě to, protože tady v Seu to mám rád. Ale nějak jsem neměl poslední tři dny dobrej pocit z ježdění, tak doufám, že si teď trochu odpočinu a že to bude dobrý na mistrovství světa,“ řekl Prskavec v České televizi s připomínkou šampionátu, který bude za necelé tři týdny hostit Londýn. Pak ještě bude následovat o prvním říjnovém víkendu finále Světového poháru ve Francii.