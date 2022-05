Úspěšná česká dvojice se rozpadla. Parťačka mi chybí, přiznává Antošová

Na skifu se za dva týdny při Světovém poháru v Bělehradě představí po dlouhých jedenácti letech. Jinak tvořila sehrané duo se svou sestrou Jitkou a později Fleissnerovou. „Je to jiné, trochu mi parťačka chybí. Teď tam není ten druhý, který vás povzbudí nebo dodá sílu, když už nemůžete,“ popisuje třicetiletá veslařka.

Motivace dřít i o samotě má ale dost, vždyť vrcholem letošní sezony je zářijové mistrovství světa doma v Račicích. Tedy na místě, kde před pěti lety s Fleissnerovou zazářily evropským zlatem. „Tehdy jsme vůbec nečekaly, že to bude tak silný zážitek. Takže se tam hodně těším i teď,“ přikyvuje děčínská rodačka.

Dívá se i dál, směrem k pařížské olympiádě, která by mohla být její už čtvrtou. „Nechtěla jsem se koukat tak dopředu, ale teď už jsou to jen dva roky. Přece jen olympiáda je pro nás největší akcí, kde se můžeme předvést, vždycky jsme tam měly trochu smůlu, tak mě to žene dál,“ přiznává Antošová, která na hrách jela s dvojskifem vždy finále B.