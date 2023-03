A teď můžu dělat, co budu chtít! Davidová o vítězné tečce, smutném loučení i závodech na koních

My tak tyhle závody nebereme, že bychom bojovali o medaile. Je to jiný formát, spíš chceme udělat radost lidem, kteří sem přišli.

Přesně tak, začíná volno, tak se těším. Únava už byla velká, tak to nebylo snadné, ale jsme rádi, že byl ještě sníh a mohli jsme si zazávodit.

Na to úplně nejsem, ale ty první dny se prospím. Jak je tělo unavené, tak si docela řekne… Ale budu dělat, co budu chtít, to si užiju nejvíc. A pak budu hodně u koní.