BIATLON ONLINE: Krčmář a další tři Češi bojují o body ve sprintu v Kontiolahti

Světový pohár v biatlonu pokračuje ve finském Kontiolahti v sobotu v půl čtvrté odpoledne závodem ve sprintu mužů, kde půjdou do boje čtyři čeští reprezentanti v čele s Michalem Krčmářem. Ten se vydá na trať s číslem dvanáct. Závodit nebudou reprezentanti Ruska a Běloruska, absence však hlásí i další reprezentace. Do akce nemůže Milan Žemlička, jenž měl před odletem do Finska pozitivní PCR test. Závod můžete v podrobné online reportáži sledovat od 15:30 na Sport.cz.

Foto: Petr Slavík/Český biatlon Český biatlonista Michal Krčmář při sprintuFoto : Petr Slavík/Český biatlon

Článek Kromě Krčmáře půjde v českých barvách ve Finsku do akce Mikuláš Karlík s číslem 48, Jakub Štvrtecký (72), Adam Václavík (79). Světový pohár v biatlonu, Kontiolahti Sprint muži probíhá

Reklama