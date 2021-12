BIATLON ONLINE: Štvrtecký vestoje dobíjel jednou

„Byl jsem naštvaný, protože potenciál naší štafety vidím úplně jinde. Kdybychom se tomu potenciálu přiblížili a něco nevyšlo, tak je to normální, to se ve sportu děje. Ve finále bylo to 11. místo super na to, jaký jsem z toho měl pocit. Náš tým má šanci být úplně jinde. A je jedno, komu se to nepovede. Neřeším to, že jsem to v Östersundu rozjel slušně. Příště to může být naopak," ví Michal Krčmář, který se nyní vrátí na pozici finišmana. Naopak na první úsek míří Adam Václavík.