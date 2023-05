Biatlonová kráska se chystá i na novou roli

Nikde se tím nechlubila, ale logicky to vyšlo najevo. Biatlonistka Dorothea Wiererová si přibrala další roli. Čtyřiatřicetiletá závodnice jako by myslela na to, co bude po kariéře a zúčastňuje se trenérského kurzu v Martellu v Jižním Tyrolsku. Školení a další vzdělávání biatlonových trenérů aktuálně probíhá v tamním centru Grogg.

Foto: Archiv Dorothey Wiererové Dorothea Wiererová

Článek „Konec volna," oznámila stroze po tradičních dubnových prázdninových aktivitách hvězdná biatlonová kráska na sítích a pustila se do práce. Nejen do vlastní přípravy Vedle Wiererové se zúčastnila kurzu i další dvě známá jména z italského biatlonového týmu: Lukas Hofer a Dominik Windisch, který v březnu 2022 odešel do důchodu. Uvedlo to biatlonové centrum na Facebooku. https://www.facebook.com/biahtlon.martell/posts/pfbid02qxVzjb1c7MKLDFkpn44HizXf7ZpcTd5Dj15VFKvBRYgMVco5wCi8BMjkksasN9gGl https://www.facebook.com/DoroWierer/posts/pfbid02turLMaBzitRbf7WNbcUXkGca29BDnZWbXShCagc2rp2eesBdFpH8K9c8iws4Q7mnl Wiererová zatím nechává otevřenou budoucnost po sezóně 23/24, o té nejbližší má jasno, k vlně odchodů z pole elitních biatlonistů se nepřipojila. https://www.facebook.com/DoroWierer/posts/pfbid02qsobqdvCMBSFjzWfttvzF6Yp8f9SMQQoDsNeFFmX2BhD1gcm481n1DSGkSqAjiZfl "Rozhodla jsem se dát ještě jednu zimu. Pak uvidíme," řekla italským médiím Italka, která potají určitě myslí i na olympiádu, která se v roce 2026 bude konat u ní doma v Cortině a Miláně. Ale je také možné, že po sezóně 23/24 odloží zbraň - a třeba zkusí trenérskou profesi. https://www.facebook.com/DoroWierer/posts/pfbid02xTGwQnr4z3YyvpjLEHCcYpN5E5Qdg9LbVrdCde6goHmLno5B4bAXbW7tAzQxqP8Tl Wiererová byla zařazena do národního týmu už v roce 2006 a na velké akci debutovala při mistrovství světa v roce 2009. V průběhu své kariéry získala čtyři tituly mistryně světa a třikrát získala bronzovou medaili na zimních olympijských hrách. https://www.facebook.com/DoroWierer/posts/pfbid02WfXu5pMgCCq2gg8MWqUiSyNr55trxPANmdZGxuvcVmKfpsx8dPwkoYBwYjS1XiDjl

Reklama