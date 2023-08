Biatlonová válka eskaluje. Hvězda reprezentace zmizela ze soupisky, kolegyně ji nešetří

„Snažila jsem se to s ní i svazem v tichosti vyřešit, ale nešlo to. Ta situace je opravdu smutná, ale musela jsem k tomu přistoupit zodpovědně. Kdybych neměla jasné důkazy, samozřejmě bych nic v tomto směru nepodnikla. I tak to ale nebylo lehké rozhodnutí,“ uvedla Braisazová-Bouchetová.