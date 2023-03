Biatlonovému esu hrozí smutná tečka. Sezonu chtěl ukončit jinak, přiznal trenér

Už ve čtvrtek je totiž na předměstí norské metropole na programu mužský sprint a dle vyjádření švédského týmu to se startem čtrnáctého muže celkového pořadí nevypadá růžově. „V tuto chvíli nevím, jestli je reálné, že bude (Samuelsson) ve čtvrtek závodit. Připadá mi, že čas letí," řekl švédský reprezentační trenér Johannes Lukas pro deník Expressen.

„Je to tak, jak to je, a těžko to můžeme změnit. Samozřejmě je z toho otrávený. Sezonu chtěl ukončit jinak," dodal německý kouč.