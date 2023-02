Biatlonový král milionářem. Na MS vydělával přes 800 tisíc na hodinu

„Zakončil jsem to tu se sedmi medailemi, a považuji Oberhof pro sebe za velmi úspěšný. Jel jsem sem s tím, že ze tří štafetových závodů bych chtěl dvě zlata a navrch přidat jedno individuální. Byl bych zklamaný, kdybych tyhle cíle nesplnil. Cokoliv navíc jsem bral jako bonus," hodnotil svoji bilanci v Durynském lese současný biatlonový král pro norskou televizi TV2.

Mladší z bratrů Bövých nakonec vybojoval tři individuální zlata, a to ve sprintu, stíhačce a vytrvalostním závodě. Navrch přidal zlata z obou smíšených štafet, stříbro z mužské štafety a bronz ze závodu s hromadným startem.

Tjente over 360.000 (!) kroner i timen på VM-suksessen https://t.co/RnngyT1HGS

Velmi dobře si co do medailí i finančního profitu vedl v Oberhofu i další Nor Sturla Holm Laegreid, jenž za úctyhodnou sbírku jedné zlaté, tří stříbrných a jedné bronzové medaile či čtvrté místo v závěrečném závodě s hromadným startem vydělal v přepočtu přes 1,8 milionu Kč.