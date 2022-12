Bö mi zničil tělo i kariéru, obvinil Nora legendární biatlonista Fourcade

„Bylo mi jasné, že se musím zlepšit, pokud jsem chtěl zůstat nejlepší. Dřel jsem ale víc, než jsem měl. Totálně jsem se odrovnal a jako biatlonista jsem spáchal sebevraždu," přiznal v rozhovoru pro norskou televizi TV2 Fourcade, jenž před zmíněnou sezonou vládl Světovému poháru dlouhých sedm let.

A pak přišel zlom. „Je to Johannesova vina," obviňoval nyní v nadsázce a s úsměvem ve tváři svého velkého rivala z vlastního výkonnostního pádu a následného konce se závoděním.

„To on mě tlačil k tomu být neustále lepší a lepší. A já jsem v důsledku toho přestal poslouchat své tělo, které volalo po odpočinku a zotavení. Nebýt Johannese, tuhle chybu bych neudělal. To kvůli němu jsem se přetrénoval a následně selhal v sezoně 2018/19," pokračoval Francouz.

Ve své poslední sezoně 2019/20 se opět vrátil na medailové pozice a v celkovém hodnocení SP skončil druhý. To už ale jeho rozhodnutí o konci kariéry nezvrátilo.

„V roce 2020 jsem se dostal zpátky na dobrou úroveň. Ale už ne na tak dobrou jako když jsme se přetahovali s Johannesem o dva roky dříve. Dostat se na tenhle level už by bylo pro mě hodně obtížné. A tudíž už jsem si nemohl užívat biatlon tak jako dříve," přiznal nyní 34letý bývalý biatlonista.

V Annecy smekl před současnou dominancí mladšího z bratrské dvojice Böových. Zároveň také prozradil, že to nebyl on, s kým prožíval v dobách své aktivní kariéry největší rivalitu.

„Mnohem intenzivnější to bylo s Emilem (Hegle Svendsenem). S Johannesem to bylo takové klidnější. S Emilem to bylo tak silné, že jsem nedokázal s ním být nic víc než soupeř. S Johannesem jsem dokázal být soupeř i kamarád," dodal Fourcade.