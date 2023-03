Češky už mají medaile, došlo na slova Soukalové! Olympijský bronz prodám, překvapila

Trvalo to dlouhých devět let. Všechny už ukončily kariéru, některé mají rodiny. Teď se konečně můžou Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Eva Puskarčíková a Jitka Landová titulovat jako bronzové olympijské medailistky ze štafety v Soči. A byla to velká sláva! Na krk vyčekané kovy dostaly při ceremoniálu před zaplněnými novoměstskými tribunami.

Foto: Luboš Pavlíček, ČTK Členky bronzové olympijské štafety ze Soči Eva Puskarčíková (vpravo), Gabriela Soukalová (druhá zprava), Jitka Landová a Veronika Vítková (vlevo).Foto : Luboš Pavlíček, ČTK

Za obrovského aplausu fanoušků jim pověsil bronzové kovy na krk Roman Kumpošt, jenž nahradil nemocného předsedu Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala. Všechny se pohromadě sešly skoro po sedmi letech. A i když medailový ceremoniál přímo po soutěži nic nenahradí, lepší kulisy pro dodatečný ceremoniál si nemohly přát. „Je to tu velké jako když jsme závodily," rozhlížela se kolem sebe Vítková. Foto: Luboš Pavlíček, ČTK Dojaté české bronzové medailistky ze štafety v Soči zleva Gabriela Soukalová a Eva Puskarčíková.Foto : Luboš Pavlíček, ČTK „Už když jsem sem ve čtvrtek přijížděla a viděla z dálky ta světla stadionu, přišlo mi to jako když jde věřící kolem Notre Dame," přirovnávala Puskarčíková. Holky už mají husí kůži. Jejich medailová chvíle přijde za pár chvil. Sledujte @sportCT a náš Instagram. https://t.co/XzDcefS65D pic.twitter.com/ToUqAMMZx0 — Český olympijský tým (@olympijskytym) March 4, 2023 Ta z Livigna, kde tráví část roku s italským partnerem Thomasem, dorazila sama, její štafetové parťačky využily možnosti vzít s sebou své rodiny a nejbližší. Byť účast Vítkové ohrožoval blížící se termín narození druhého potomka. „Je za tři týdny, ale doufám, že to bude co nejdřív. Je to docela náročné, až se sama divím, že jsem tady," přiznávala. „Břichu nedělá dobře ani ten hluk venku, radši budu na závody koukat zevnitř," plánovala maminka dvouapůlleté dcery Elišky. Foto: Český biatlon, Petr Slavík Gabriela Soukalová při střelbě ve sprintu při finále SP v Chanty-Mansijsku. Archivní fotoFoto : Český biatlon, Petr Slavík Když se čerstvé olympijské medailistky daly v zákulisí do řeči, měly na co vzpomínat. Třeba jak měla Soukalová v Soči při štafetě energie na rozdávání. „Hlásila mi, že by hned jela i další úsek. Tak jsem ji říkala, ať se jde v klidu převlíknout," pobaveně vzpomínala Landová. „To jste si řekly při předávce?" pohotově reagovala Vítková. Děkujeme! Atmosféra v chrámů @ceskybiatlon je opět dokonalá! pic.twitter.com/V3Zmxiv98J — Český olympijský tým (@olympijskytym) March 4, 2023 Nebo jak Soukalová předpověděla hned po závodě, že se bramborové medaile časem změní v bronzové. „Šťouchla do mě a říkala, že za pár let tu medaili budeme mít, ta její slova mi utkvěla v paměti," vybavuje si Landová. „A na má slova došlo," líčila Soukalová. Doping u ruských biatlonistek byl potvrzen už v roce 2017, ale dlouhých šest let kvůli sérii odvolání trvalo, než doputovaly k právoplatným majitelkám. „Přišlo mi to nekonečné, už jsem přestávala doufat," přiznávala Soukalová, která už ze Soči dva cenné kovy měla. A zatímco její parťačky plánovaly, že si medaile dají k ostatním, které během kariéry posbíraly, Soukalová s ní má jiné plány. „Prodám ji," překvapila. Její plán má bohulibý záměr. „Chtěla bych výtěžek věnovat na charitativní organizaci, kterou vyberu. Aby tam byl přesah, že pomůže i někomu jinému," vysvětlovala s tím, že konkrétní projekt ještě vybere.