Moravec si užívá roli televizního experta, na Vysočině se mu vybaví bronz i pád

"Nedá se to dělat do konce života a jednou to přijít muselo. Teď jde o to, z jaké pozice to chce člověk vidět dál. Jednou z variant je být úplně vevnitř, nebo jít takto víc z dálky," uvedl Moravec. "Co se týče komentování, tak je to jiné, než když člověk sedí u televize a všímá si jednoho detailu. Myslím, že toho vím hodně, ale když pak musíte vše sledovat a sdělit, není to úplně jednoduchá práce," doplnil.

Osmatřicetiletý Moravec se v Novém Městě na Moravě také pobavil, když před čtvrtečním sprintem mužů otevřel startovní listinu a viděl na ní jméno Slováka Mateje Kazára nebo Rakušana Simona Edera. Oba jsou ještě o rok starší než on. "Říkal jsem si: To jste se snad zbláznili," líčil s úsměvem a ujistil: "Mě to už však na trať neláká."

Sám vzpomíná především na závody mistrovství světa před deseti lety, kdy finišoval ve smíšené štafetě pro bronzovou medaili nebo na vytrvalostní závod a závod s hromadným startem, v nichž skončil čtvrtý. Vybaví se mu ale i "stíhačka" Světového poháru v roce 2016, kde bojoval o stupně vítězů, ale po pádu zlomil pažbu u zbraně, s náhradní udělal spoustu chyb a propadl se. Fanoušci mu přesto bouřlivě aplaudovali a vyvolávali jeho jméno.

"To mělo také něco do sebe. Člověk zažije, že už není fakt pod tlakem. I když to slovo nemám rád, v tomto případě jsem si to mohl fakt užít," podotkl Moravec.

Nyní ho diváci mohou vidět v roli televizního experta. "Přidávám jen poznámky, což je ta jednodušší část. Vyhovuje mi to a čas od času to není úplně zlý," řekl mistr světa ze smíšených štafet v roce 2015.

Na své poznatky má z okolí pozitivní ohlasy. Snaží se zůstat objektivní, i když se jeho bývalým kolegům a kamarádům nedaří. "Dám příklad teď ve sprintu. Bylo dobré, že se čtyři z pěti kluků dostali do stíhačky. Jenže nulu na střelnici měl jen jeden a to je zase špatné. To je třeba říct," uvedl šestinásobný medailista z mistrovství světa. "Pochopitelně lidé to vidí, takže neříkám nic nového. Ale objektivně zhodnotit to snad dokážu. Věřím, že na to mám zdravý pohled," doplnil Moravec.

Rodák z Ústí nad Orlicí se věnuje projektu Skialpy do škol, jehož cílem je vzdělávat učitele, aby mohli bezpečně provozovat skialpinismus i se studenty. Přiznal, že je o kurzy zájem. "Ti kantoři jsou z 99 procent nadšení. Mají to zažité, jezdí vodu, na běžky či sjezdovky, ale zaujmout dnes děti, je složité. Když jim ukážete něco nového, je to takový wow efekt. Uvidíme, co přijde v budoucnu," uvedl Moravec.

V Novém Městě na Moravě prohodil i pár slov s lídrem Světového poháru Johannesem Thingnesem Böem. Norský biatlonista vyhrál v této sezoně 12 z 15 individuálních závodů a je blízko čtvrtému triumfu v celkovém hodnocení. "Máme mezi sebou dobrý vztah. Už když na mistrovství světa v Oberhofu vyhrál první závod, psal jsem mu něco ve stylu 'Seven Mission is on' (Bö mohl útočit na rekordních sedm zlatých medailí). Odepsal mi opatrně, že to může zkusit," řekl Moravec.