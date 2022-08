Davidová má další medaili z mistrovství světa, Krčmář těsně čtvrtý

"Myslím si, že ještě větší váhu než umístění má ta střelba a výkon. Jsem za to ráda. Snažím se teď zrychlovat střelbu v trénincích a tady je prostor to vyzkoušet, když ještě nejde úplně do tuhého. Zkusila jsem to a byla to nula. Doufám, že se to bude víckrát opakovat," řekla Davidová, která musela v pátek na čtyři trestná kola.