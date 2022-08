Davidová skončila čtvrtá na MS v letním biatlonu

"Myslím, že jsem od tohoto závodu neměla žádné očekávání. Mohlo to být samozřejmě lepší. Jsem si vědoma chyb na střelnici. Mrzí mě trošku stojka, že jsem si nezvládla stoupnout tak, aby mi to sedělo jako v tréninku. Ta dvojka byla zbytečná," řekla Davidová o své nejhorší třetí položce. "Nejelo se mi nijak zvlášť dobře, ale to dělá asi to vedro. Bylo to těžké, na takové závody nejsem úplně zvyklá. Není to vrchol sezony, člověk má prostor v závodě vyzkoušet to, co zkouší v tréninku," doplnila pětadvacetiletá Češka, jež za vítěznou Wiererovou zaostala o 23 sekund.