Husí kůže a spousta slz. Neskutečný! žasly biatlonistky po ceremoniálu

Pak se na velkoplošných obrazovkách objevily devět let staré záběry a fanoušci aplaudovali, jako kdyby štafeta probíhala právě tady a teď. To už se nastávajícím medailistkám začínaly lesknout oči, zejména Evě Puskarčíkové.

„Já vůbec nečekala, že mě to takhle přemůže až k slzám. Ale s těmi lidmi to bylo něco neskutečného. Záběry nás nastartovaly a když jsem pak viděla ty lidi, to byl masakr,“ rozplývala se Puskarčíková, která z českého kvarteta ukončila kariéru nejpozději.