Jislové se sprint podařil, Davidová se nedostala ani do stíhačky

Jislová po čisté úvodní položce dokonce atakovala elitní desítku, taky stojku začala v rytmu, ale předposlední ránu minula. „Přesně vím, kde se stala chyba, byla dost zbytečná. S nulou by to byl ještě pěkný závod. Na pocit je sníh pomalej a vrže, ale lyže mě podržely," vyprávěla.

„Nikdy jsem tento francouzský areál neměla moc ráda, ale dnes se mi to tady dost zalíbilo, tak doufám, že mi to vydrží i pro sobotní stíhačku," řekla v rozhovoru pro ČT Jislová, která si umístěním vyrovnala životní maximum z ledna 2018 při sprintu v Anterselvě.

Davidová vypadala při hodnocení v cíli hodně zkroušeně. „Obecně vůbec nevím, co se se mnou děje. Byla tam špatná střelba, jenže necítila jsem se vůbec dobře ani na trati," uvedla smutně. „Na lyžích to evidentně nebylo ono, jela jsem na nic," dodala rozladěně. Od postupu do stíhačky ji dělily čtyři vteřiny, stejně jako krajanku Evu Puskarčíkovou.