Změna v českém biatlonovém týmu. Čekali jsme, že se bude dařit víc, posteskl si Rybář

Očekávaná byla i výměna v ženském týmu. "Terka Vinklárková si vedla poměrně dobře, ale chceme dát ve Světovém poháru šanci i Terce Voborníkové. Mělo by pro ni být cílem probojovat se na body, ale nejdůležitější je zvládnout střelbu a běžet tak rychle, jak jen to bude možné. Samozřejmě mají obě v běhu ještě velké rezervy, ale jsou to závodnice s budoucností a příští rok se zase přiblíží těm nejlepším," uvedl trenér Egil Gjelland.