Katastrofa. Nejskandálnější biatlonový závod, soptí komentátoři v Ruhpoldingu

Osmý Michal Krčmář však výpadku proudu velkou váhu na výsledky závodu nepřikládal. „Trochu mě to překvapilo. Když jsem přejížděl, bylo všude zhasnuto a na terčích bylo tmavo. Snažil jsem se to však nevnímat. Byla trochu horší viditelnost, ale nemyslím si, že by to mělo efekt na výsledek střelby. Spíše to byla kuriozita, kterou jsem ještě v kariéře nezažil," uvedl český reprezentant pro Českou televizi.