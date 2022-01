Kraloval Fillon Maillet ve žlutém, z českého kvarteta dosáhl na body jen Václavík

Fillon Maillet keeps rolling! Perfect performance to grab victory nr. 4⃣ this winter🎉

🥇🇫🇷 @quentinfillon @FedFranceSki

🥈🇩🇪 Benedikt Doll skiverband

🥉🇧🇾 Anton Smolski @bybiathlon

Watch live on https://t.co/bk5aBBaMLg or follow along on the Official IBU App! 📲 pic.twitter.com/M4Nj4x1Vj2