Krčmář o rodině i „pivním“ tweetu: Překvapilo mě, kolik lidí bere alkohol ve sportu jako samozřejmost

V zimě se tolik neuvidíte, stihl jste si syna užít přes léto?

I když jsme to tak neplánovali, narodil se v super chvíli a užil jsem si první týdny. Teď jsme byli 19 dnů na severu, kdy jsem ho neviděl a už jsem se těšil domů. Teď potřebuje hlavně mamku, je spíš na mně, jak se s tím srovnám. Jasně, že mi chybí a asi se to bude stupňovat, ale až teď jsem pochopil, co zažívali mí kolegové v reprezentaci ve stejné situaci. Zima nebude jednoduchá.

Bude příležitost, aby za vámi rodina vyrazila během sezony, když teď pominula covidová opatření?

To je pravda, ale pro nás sportovce se moc nemění. Pořád vnímám, jak je důležitý zdravotní stav a snažím se být opatrný. Když se budu chtít vídat s rodinou, bohužel se musejí trochu omezit. Ale v dnešní době je spousta možností, jak za mnou můžou dojet. Když mi budou chybět, na tři čtyři dny se za mnou můžou dostat. Malý je velmi hodný, hezky spí, není žádný raubíř, takový správňácký klučina. Byli se mnou i týden na soustředění v Anterselvě, nijak mě v tréninku neomezovali.

Jak se změnil váš trénink po návratu Michaela Málka do role hlavního kouče?

Má podobný rukopis jako Ondra Rybář, po němž převzal štafetu. Obnovili jsme spolupráci, která byla úspěšně zakončena v Pchjongčchangu. Vrátili jsme se k tomu, co fungovalo.

Nováčkem v realizačním týmu je střelecký olympijský vítěz Matt Emmons. Předtím už s reprezentací spolupracovala jeho žena Kateřina…

Jeho příchod je funkční oživení realizačního týmu. Je obrovská střelecká persona, přinesl hodně věcí a je na nás, jak je dokážeme vstřebat. Velký rozdíl mezi Katkou a Mattem je v tom, že když Katka přicházela, učila se, co je biatlon. Matt působil šest let u amerického týmu, takže biatlonu už perfektně rozumí, dokáže se vcítit do každé věci v té střelbě. Tenhle model je funkčnější, u Katky by trvalo delší dobu, než by ten přínos přišel. Přesunula se k mladším, kde se našla, a dává jim základy.

Bavíte se s americkým rodákem anglicky?

Nakonec jsme zůstali u češtiny a spíš Matta učíme českým frázím. Zrovna jsme mu vysvětlovali u nějaké písničky, co znamená, že je něco balzám pro uši…

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Biatlonista a čerstvý tatínek Michal Krčmář.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Už v příští sezoně se do Nového Města na Moravě vrátí světový šampionát. Je to pro vás už teď další vrchol, k němuž se upínáte?

Určitě. Říkal jsem si po olympiádě v Pekingu, že ty další dva roky chci dělat všechno správně a pak budu řešit v sobě a s rodinou, jak to bude dál vypadat…

Jak prožíváte jako fotbalový fanoušek světový šampionát? Najdete si na sledování zápasů čas i na prahu sezony?

Na Twitteru jsem se zapojil do převážně sparťanské komunity, kdy jsme každý poslali dvě stovky vklad a tipujeme výsledky. Určitě bude fotbal i můj relax mezi závody. Když přijdu, nechci pořád myslet jen na biatlon.

Mick Van Buren v rozhovoru: Jaká bude oslava?⁰„Máme týmovou večeři a v neděli volný den. Proto bude klasická česká oslava, dáme si pár piv.“ Takhle úroveň profi sportu u nás nezvedneme! Je mi jedno jaké jsou zvyky atd., prostě tohle je špatně! — Michal Krčmář (@mkrcmar23) August 6, 2022

Váš tweet, v němž jste kritizoval přístup libereckého fotbalisty Micka van Burena, jenž si na oslavu plánoval dát pár piv, vzbudil hodně rozporuplných reakcí. Neříkal jste si pak, že jste ho radši neměl psát?