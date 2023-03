Krčmář po prvním úseku vedl, ale za pizzu ušetřil. Štafeta byla až jedenáctá

Obě položky odstřílel čistě a k tomu výborně běžel, takže předával na prvním místě. „Jel jsem to s velkou chutí a řekl bych, že to ode mne byl takřka ideální výkon," mínil Krčmář Těsně za ním byly Norsko i Německo, čtvrtá Itálie ztrácela jen pět sekund.

Na druhém úseku se ale Tomáš Mikyska opakovaně dostal do velkých potíží na střelnici. Vleže první tři rány minul, ale s využitím rezervních nábojů ještě terč vybílil. Vstoje to už nedokázal a musel na trestné kolo. „Necítil jsem se ve své kůži a vůbec nevím, co se to mnou na střelnici dělo," líčil český biatlonista, jenž navíc zaostával na lyžích.