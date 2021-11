Krčmář si elitní osmičku nakonec odstřelil. Závod ovládli Norové

V elitní šestici figurovali celkem čtyři Norové a dominanci reprezentantů jedné země narušili pouze Francouz Simon Desthieux, jenž obsadil třetí místo, a Kanaďan Scott Gow, pro nějž je čtvrtá příčka kariérním maximem. Na obrovskou minelu doplatil Rus Eduard Latypov, který špatně uhnul do cílové rovinky a připravil se o dobrých dvacet vteřin. Vypadl tak z první šestky, která dostává prize money.

Spokojený nebyl ani Michal Krčmář, jenž mohl až do poslední zastávky na střelnici pomýšlet na umístění v elitní osmičce. Při závěrečné stojce ale dvakrát zachyboval. „Neustál jsem to, spíš ale psychikou, než že by mi došly síly, byť ten ledovatý povrch s hrubou solí byl fakt obtížný," prohlásil nejlepší z Čechů, jenž tak poklesl až na 21. místo v cíli. Další reprezentanti dopláceli na spoustu ran mimo terč, nebo v případě Horniga na velmi špatný běh.