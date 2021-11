Biatlonová elita jde do akce. Co v sobotu čeká Davidovou a spol. v Östersundu?

Kola Světového poháru v biatlonu se rozjíždí už tento víkend v Östersundu a nejen česká reprezentace vyhlíží úspěšný vstup do olympijské sezony. Boje o první body do Světového poháru budou ve středním Švédsku probíhat od 27. listopadu do 5. prosince. Jaký je program prvních závodů?

Foto: Petr Slavík/Český biatlon Michal Krčmář při sprintu na mistrovství světa v Pokljuce.Foto : Petr Slavík/Český biatlon

Článek Nový ročník Světového poháru v biatlonu začíná tam, kde skončil ten minulý. Östersund hostil desátý díl SP v březnu 2021, Čechům se ale moc nedařilo. Nejlepším umístěním bylo 14. místo Markéty Davidové v závodě s hromadným startem. Östersund je v této sezoně jedinou destinací, která hostí hned dva díly SP po sobě, v minulé sezoně se takto jelo hned ve čtyřech případech, včetně Nového Města na Moravě. To v kalendáři sezony 2021/22 bohužel chybí. Program Světového poháru v biatlonu 2021/22 Termín Místo konání 1 27.-28. listopadu Östersund (Švédsko) 2 2.-5. prosince Östersund (Švédsko) 3 10.-12. prosince Hochfilzen (Rakousko) 4 16.-19. prosince Le Grand-Bornand (Francie) 5 6.-9. ledna 2022 Oberhof (Německo) 6 12.-16. ledna Ruhpolding (Německo) 7 20.-23. ledna Antholz (Itálie) ZOH 5.-19. února Peking (Čína) 8 3.-6. března Kontiolahti (Finsko) 9 10.-13. března Otepää (Estonsko) 10 17.-20. března Oslo (Norsko) Biatlon Program Světového poháru v biatlonu 2021, české výsledky a průběžné pořadí Program 1. dílu SP v biatlonu v Östersundu 2021 Úvodní díl seriálu Světového poháru začíná v sobotu 27. listopadu vytrvalostními závody žen a mužů, o den později jsou na programu sprinty. Po několikadenní pauze se elitní biatlonisté dostanou do akce znovu, a to od 2. do 5. prosince. Program SP v Östersundu Termín Závod Sobota 27. listopadu, 11:45 Vytrvalostní závod žen (15 km) Sobota 27. listopadu, 15:00 Vytrvalostní závod mužů (20 km) Neděle 28. listopadu, 11:00 Sprint žen (7,5 km) Neděle 28. listopadu, 13:45 Sprint mužů (10 km) Volno 29. listopadu až 1. prosince Čtvrtek 2. prosince, 14:05 Sprint žen (7,5 km) Čtvrtek 2. prosince, 16:10 Sprint mužů (10 km) Sobota 4. prosince, 13:00 Sthací závod žen (10 km) Sobota 4. prosince, 15:10 Štafeta mužů (4x7,5 km) Neděle 5. prosince, 12:35 Štafeta žen (4x6 km) Neděle 5. prosince, 15:15 Sthací závod mužů (12,5 km) Největšími favority celého Světového poháru jsou samozřejmě Norové v čele s obhájci celkového prvenství Johannesem Thingnesem Boe a Tiril Eckhoffovou. Jednatřicetiletá Norka v Öberhofu obhajuje triumf ze sprintu. Biatlon Davidová? Na střelnici vypadá velmi dobře, chválí norský kouč. U Puskarčíkové vidí pokrok Trenéři Egil Gjelland a Ondřej Rybář se ve Švédsku budou opírat o zkušené závodníky jako je Michal Krčmář, Markéta Davidová nebo Eva Puskarčíková, o výsledek se však budou prát i české biatlonové naděje. Závody v Östersundu pojedou například také Tereza Vinklárková, Vítězslav Hornig a Adam Václavík. Česká nominace na SP v Östersundu Muži: Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Adam Václavík Ženy: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Eva Puskarčíková

