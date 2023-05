Můžeš si dát pivo! Krčmář dal při svatbě na radu od Van Burena

Nejvíc nervózní jsem byl, abych nezapomněl naučený slib, který jsem předříkával v kostele. Ale jinak jsme měli kolem sebe šikovné lidi, kteří vše nachystali, fakt jsme si to užili.

Měli jsme na celý den i noc chůvu, abychom si to mohli užít a neměli tolik stresu, jestli je najedený a přebalený. Takže to vyšlo také dobře.

Než nás pustili na svatební oběd, museli jsme absolvovat na společných lyžích minizávod se střelbou do terče. Pak už se to neslo v duchu tradičních svateb. Ale jen z biatlonu tam bylo i s rodinami asi 65 lidí. Ono to naskáče, když třeba (střelecký kouč) Matt Emmons má čtyři děti. (úsměv) Ale byl jsem moc rád, kolik lidí za námi vážilo cestu.