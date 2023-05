Biatlonisté zahájili předprodej vstupenek na MS v Novém Městě na Moravě

Biatlonisté zahájili předprodej vstupenek na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě 2024. Organizátoři uvolnili do prodeje vícedenní balíčky a jednodenní vstupenky do všech sektorů pro úvodní závod smíšených štafet. Ostatní jednodenní lístky jsou zatím k dispozici jen do vybraných úseků, další budou k dispozici později. Český biatlonový svaz o tom informoval na svém webu.

Foto: Petr Slavík/Český biatlon Nejlepší česká biatlonistka Markéta Davidová

Článek Světový šampionát se ve Vysočina Aréně uskuteční od 7. do 18. února. Ceny za jednodenní vstupenky na tratě a tribuny se s výjimkou VIP sektoru pohybují od 200 do 1500 korun. Hranici tisíce korun však překračují pouze pro dny, kdy jsou na programu dva závody. "Samozřejmě vnímáme rostoucí náklady i význam mistrovství světa. Jasně jsme si ale řekli, že chceme, aby vstupenky zůstaly pro fanoušky cenově dostupné," řekl prezident českého biatlonu a předseda organizačního výboru Jiří Hamza. "Oproti Světovému poháru jsou tak ceny jen mírně vyšší. Začínáme na dvou set korunách a ani nejlepší vstupenka na jeden závod nepřekročila hranici tisíce korun," doplnil. Foto: Petr Slavík/Český biatlon Michal Krčmář při střelbě vstoje během sprintu SP na Holmenkollenu. K dispozici jsou také balíčky pro první týden (850 - 4400 korun) nebo druhý (950 - 5600 korun). Další možností jsou balíčky vybraných disciplín rozdělených do tří časových pásem. Ceny permanentek, které umožní vstup na všech devět závodních dní, se pohybují mimo VIP sektor od 1800 do 9800 korun. Foto: Petr Slavík/Český biatlon Markéta Davidová na trati Děti do 120 centimetrů mají vstup za jednu korunu. Fanoušci s průkazem ZTP/P musí uhradit běžnou cenu, přičemž jejich doprovod má vstup zdarma. Vstupenky jsou nově k dostání přes prodejní aplikaci Enigoo na oficiálním webu šampionátu. MS začne 7. února závodem smíšených štafet, následují sprinty (9. a 10. února) a stíhací závody (11.). Ve druhém týdnů se pojedou vytrvalostní závody (13. a 14.), smíšené štafety dvojic (15.), štafety mužů a žen (17.) a závěrečné závody s hromadným startem (18.). Biatlon Vládkyně Davidová: Klidně mohli vyhrát mladí. Dovolená se jí změnila v soustředění