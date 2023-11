Nebudete mít šanci, varuje Bö i české biatlonisty. Potřebujeme ale hlavně Němce, říká Björndalen

Trápení zahraničních závodníků s hrůzou sledovala i legenda tohoto sportu Ole Einar Björndalen. „Vypadalo to až směšně, bylo hrozné se na to dívat. Stál jsem u trati a viděl jsem, jak třeba Němci jedou do kopce rychle, ale z kopce vůbec nestíhali,“ vrací se Björndalen k nedělnímu dění s odstupem v rozhovoru pro list Dagbladet.