Trapas. Norští biatlonisté zostudili i Čechy. Nová pravidla přinesla šokující rozdíly

Biatlonová unie IBU bude od nové sezony stejně jako lyžařská FIS uplatňovat zákaz používání vosků s obsahem fluoru. A servismani se tak museli přeorientovat na jiný způsob přípravy lyží.

Jak se to podařilo? Realita mimo norský tým je dost tristní. Norové běžecky soupeře zcela deklasovali. Na čele běžeckého pořadí v závodě s hromadným startem bylo osm Norek. Až za nimi s více než minutovým odstupem se pohybovaly Lisa Vittozziová, Markéta Davidová i nejlepší Němky.

U mužů bylo prvních čtrnáct nejrychlejších kompletně z Norska. Patnáctý Němec Philipp Nawrath ztrácel minutu a 17 sekund. „Není šance jim konkurovat. Samozřejmě jsou dobře připravení, mají závody jako nominaci, ale i tak jsou s lyžemi o kus před ostatními. S Němci a Italy jsme na tom jakžtakž srovnatelně, ale proti Norům neměl nikdo šanci,“ povzdechl si pro server biatlon.cz trenér českých mužů Michael Málek.

S novou sezónou se přechází na bezfluorové vosky a Norové mají minimálně na startu před ostatními týmy náskok. 🚀🇳🇴https://t.co/RmPDhvGM0O — Český biatlon (@ceskybiatlon) November 12, 2023

V problémech tak nebyli jen Češi. I italská favoritka Vitozziová musela jen nevěřícně zírat, jak se kolem ní prohnala na trati třeba Norka Karoline Knottenová, která se spolu s krajankou Ingrid Landmark Tandrevoldovou Italce dokonce omlouvala.

„Řekly jsme jí, že je nám to líto. Že odvedla dobrou práci, ale nemá dobré lyže,“ uvedla pro norskou televizi NRK Tandrevoldová.

„Upřímně, je to fakt nefér. Mám obrovskou výhodu, dost jsem o tom dnes přemýšlela. Kvůli zákazu fluoru se už existující rozdíly v lyžích v mnoha ohledech ještě zvětšily,“ připustila Knottenová.

„Skoro se až stydíte za to, jak vám to jede. Hraničí to s trapasem, když jedete a míjíte jednoho zahraničního závodníka za druhým. Až se vám chce říct: Sorry,“ přitakával Johannes Dale-Skjevdal.

Dominance Nory nijak zvlášť netěšila. Tuší, že pokud promění Světový pohár v norský přebor, kde budou ostatní pro smích, nebude to znamenat pro biatlon a jeho atraktivitu nic dobrého.

Ikke blir det særlig mye billigere og ikke blir det jevnere eller mer rettferdig. Fluorforbudet handler ene og alene og miljø og HMS, og det holder i massevis. At ikke flere har tatt dette på alvor er sjokkerende. Dette forbudet har vært varslet LENGE! https://t.co/1j68VaLRbr — Petter S. Skinstad (@PetterSkinstad) November 12, 2023

„Děsím se toho, co tady vidím. Pokud to takhle bude vypadat i v zimě, zahraniční závodníci nemají šanci. Není to dobré pro sport,“ upozornil biatlonový televizní expert Ola Lunde.

Analytik stanice TV2 Petter Soleng Skinstad však nemá s konkurencí ze silných biatlonových zemí jako Itálie, Německo či Česká republika slitování.