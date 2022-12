Panika a totální fiasko. Kam to střílel? Švédové se vzpamatovávají z biatlonové noční můry

„Byl tam problém hned od začátku položky. Vůbec se nedokázal dostat do rytmu," pokračoval trenér.

„Vaří to ve mně. Přitom jsem začal přesně tak, jak jsem chtěl, ležka byla v pohodě, stojka byla špatná od úplného začátku. Nevím proč. Když se začnou věci vyvíjet špatně, člověk se dostane pod tlak," vysvětloval 30letý Femling.

Nor Vetle Sjaastad Christiansen v čele štafety na SP v Kontiolahti.Foto : Vesa Moilanen, ČTK/AP

A neměl vysvětlení ani proto, že mířil tak špatně, že nebylo možné ani vystopovat dopad jeho střel. „Nevím, co na to říct. Nebylo to dobré," smutnil.