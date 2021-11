Pořád nesnáším prohry. Ale už se s nimi umím vyrovnat, říká Krčmář

Na rozdíl od předchozích her areál v Pekingu vůbec neznáte. Co o něm teď víte?

Podle toho, co zjišťoval trenér žen Egil Gjelland od Oleho Einara Björndalena (nyní trenér čínské reprezentace), střelnice by měla být větrná. Je na otevřeném prostranství, ne úplně jednoduchá. Ale plánujeme tam být dostatečně dopředu už kvůli aklimatizaci i časovému posunu, takže bude prostor si ji osahat a připravit se.

To určitě ano, ale já mám i na Soči moc hezké vzpomínky. Sice jsem tam byl trochu v roli maskota, ale díky tomu, kolik bylo medailí, a že jsem tam s týmem mohl být a nasávat atmosféru, vzpomínám na to moc rád.

Když to má někdo úplně na salámu, to taky není dobře. V biatlonu byl svým způsobem flegmatik Jarda Soukup, ale taky se na sebe dokázal naštvat. Podle mě vám v profesionálním sportu nesmí být jedno, když se třeba nedaří nebo se něco nepovede. Jinak se těžko zlepšujete.

Na nějakou hierarchii v týmu si nehrajeme. Samozřejmě občas si na ty mladé kluky můžu víc dovolit, ale spíš vnímám, že odešly spřízněné duše, s nimiž jsem si rozuměl lidsky. Kolikrát jsme seděli u stolu, povídali si o všech možných věcech včetně rodinných záležitostí. To s těmi třemi kluky odešlo a to mi chybí asi nejvíc. I když kolikrát jsme měli třeba odlišné názory, toho druhého posunulo, když si vyslechl jiný pohled. Teď jsou tam mladí kluci, takové střely, zatím to mají postavené úplně jinak.

Jsou oprsklejší. (úsměv) Ale aby to nevypadalo, že fňukám, ta mladší generace je jiná. Má svoji cestu, je odlišnější, než byla před deseti lety, a až další roky ukážou, jestli je také správná. Už jsem ve sportu něco prožil a vidím, jak se generace mění, ta mladší je drzejší, ale může to mít svá pozitiva. Být úplně slušný ve sportu také nejde. Když vstoupím do startovní brány, nemůžu být pořád ohleduplný, ale musím myslet na svůj výsledek a mít trošku ostrý lokty. V tomhle to můžou mít třeba jednodušší, protože já jsem se to učil postupně, a oni to můžou mít v sobě odmala.