Moment, který mě zlomil. Proč česká biatlonová jednička změnila své uvažování?

Ač na to stříbrný medailista z her v Pchjongčchangu nevypadá, v mládí býval cholerik. „Ve čtrnácti patnácti letech jsem byl opravdu vznětlivý, až moc,“ vrací se vzpomínkách dnes třicetiletý rodák z Vrchlabí. Pak ale přišla situace, po níž výrazně zklidnil.

V Mixzóně Krčmář mluví také o tom, co mu nejvíc chybí z éry parťáků Jaroslava Soukupa, Michala Šlesingra a Ondřeje Moravce, co čeká od her v Pekingu, proč by chtěl vidět v akci naživo Cristiana Ronalda a proč ani jako fanoušek sportovních biografií nikdy nečetl knihu Gabriely Soukalové.