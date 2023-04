Prostitutky, úplatky a krytí ruských podvodů. Exšéf biatlonu byl obviněn z korupce

Podle vyšetřovatelů přijímal dnes 77letý Nor úplatky ve formě luxusních hodinek, prostitutek a loveckých zážitků i trofejí a také vozu BMW X5, který v Norsku užíval mezi roky 2011 a 2018. Obvinění se vesměs shoduje s poznatky, s nimiž přišel Ökokrim už ve fázi vyšetřování.

„Ökokrim věří, že má dostatek důkazů o systematickém přijímání úplatku obžalovaného během deseti let," uvedla státní zástupkyně Marianne Djupeslandová.

Tidligere skiskyttertopp Anders Besseberg tiltalt for grov korrupsjon https://t.co/xv6zJna1X9

„Besseberg trvá na tom, že se nikdy nenechal uplácet a ani se nenechal ovlivnit ve snahách IBU o potírání dopingu ve prospěch nějaké strany. Naopak byl lídrem v potírání dopingu. To jej učinilo mezi mnoha lidmi nepopulárním, což vedlo k řadě nepodložených obvinění vůči němu," uvedl Hjort.

„Ten člověk už tam nemá dávno co dělat. Kdyby měl sebereflexi, tak už tam dávno není. Tomu už nejde o sportovce kolem, o naše práva. Jde mu výhradně o sebe, a to je všechno, co ho zajímá. Proto jsem mu ruku nepodala," vysvětlovala tehdy česká hvězda.