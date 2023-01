Skandál v Rusku. Lyžař si šel pro medaili a Vjalbeová zakročila: Vypadni idiote, nic nedostaneš

„Bylo to hodně emocionální. Jdete na ceremoniál pro třetí příčku a tam zjistíte, že jste čtvrtý, a ještě vám řeknou, ať jdete do háje. A Vjalbeová mi po ceremoniálu ještě řekla, že jsem idiot," stěžoval si Semjakin v rozhovoru pro Sport-Express .

Není to poprvé, co na závodech v Rusku probublala nevraživost mezi lyžaři patřící do reprezentačního výběru a závodníků patřících na národní úroveň.

„Všichni, co patří do reprezentace, jsou jako jedna rodina. Ti ostatní jsou nuly. A to není hezké. My obyčejní závodníci z národní úrovně soupeříme s reprezentanty, kteří jsou hýčkaní a jedná se s nimi v rukavičkách," postěžoval si Semjakin.