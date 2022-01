Skvělý finiš. Čeští biatlonisté získali bronz

"Štafeta je týmový výkon. Důležité bylo, že nikdo nic nepokazil. Holky to klukům předaly hratelné. Navíc do toho vstoupily i chyby soupeřů, jejichž zaváhání dokázali Ondra s Jonášem využít. Máme medaili, a to je radost pro celý tým." hodnotil pro biatlon.cz trenér Michael Málek.