Šok, slzy a okamžitý konec kariéry. Nešťastnou biatlonistku podpořila i Wiererová s Puskarčíkovou

„Před 23 lety jsme spolu začaly biatlonové dobrodružství. Není pro mě snadné přijmout to, co se ti stalo. Věřím, že sis nezasloužila, aby se s tebou takhle zacházelo. Jsem velmi zahořklá a zklamaná. Naším snem bylo zažít společnou domácí olympiádu, a to už se nestane. Náš sen je zničen," napsala Wiererová.