Soukalová o loučení hvězd i paralele se svým příběhem. Vím, jak je to smutné

Je pravda, že jsem se nestačila divit, co všechno se za těch pár dnů stalo. Ale spíš mají všechny můj obdiv za to, že v tom obrovsky náročném kolotoči tréninků, závodů, tlaku a mnoha akcí spojených se sportem i sponzory dokázaly vydržet tak dlouho.

Jen to loučení má ze všech končících biatlonistek nejsmutnější, po následcích covidu už se nedokázala vrátit. Připomnělo vám to váš příběh, kdy vám zdraví také nedopřálo plnohodnotnou rozlučku?

Mrzí mě, že ji osud nedopřál vydařenější závěr kariéry a rozloučení s týmem i fanoušky, určitě by si to zasloužila. Však toho udělala opravdu hodně pro norský, ale i světový biatlon. Je pravda, že určitou podobnost v našich příbězích vidím. Sama vím, jak je pro sportovce smutné, když nemůže svou sportovní etapu uzavřít tak, jak by si představoval…