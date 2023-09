Trable českých biatlonistů nekončí! Vypnulo mi tělo, popsal talent

Vše začalo zlomeninou člunkové kosti v zápěstí Adama Václavíka, jenž si zranění přivodil při fotbale. Musel tak v úvodu přípravy svůj program výrazně pozměnit, ale jeho manko by nemělo být zásadní. Také o víkendu v Letohradě už závodil a ve sprintu skončil druhý.

Mnohem delší pauzu si vynutilo onemocnění cytomegalovirem u jedničky týmu Michala Krčmáře. Olympijský medailista z Pchjongčchangu vypadl na šest týdnů, ale nyní už se chystá individuálně v Novém Městě na Moravě a opatrně se vrací do tréninku.

„Dlouho jsem si myslel, že režim, který jsem si nastavil, je naprosto normální, a pokud chci být lepší, musím to tak dělat. Vstát v 5 ráno doma, na Šumavě se hned přesunout na těžkej trénink, mnohdy se předtím ani nenasnídat, potom se na stojáka převlíct u auta a okamžitě letět do Prahy, kde budu do noci na nohou, a domu se vrátím zase pozdě,“ líčil.