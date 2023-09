Chybělo mi to! Krčmář o návratu k tréninku i nemoci, kterou léčí jen trpělivost

Rozhýbávání a návrat do tréninku složité jsou, protože tělo za těch více než šest týdnů zlenivělo. Na druhou stranu mě žene dopředu chuť do tréninku, už mi to opravdu chybělo a těšil jsem se. Ale musím být opatrný a brzdit se, abych návrat nepřepálil.

Pár dnů mě lehce bolela hlava nebo jsem cítil bolest v krku při polykání, ale nic, s čím by se nedalo fungovat, jen lehké náznaky, které by se daly nemoci přisuzovat.

Spíš jsme se bavili v tom duchu, že musím být trpělivý a nemá smysl nic uspěchat. Bohužel na tohle onemocnění nic nefunguje, je to jen o trpělivosti. Takže mi spíš Ondra dodával optimismus, že se pak dokázal vrátit a neměl vůbec špatnou sezonu. Snad to tak bude i u mě.

Vůbec nedokážu říct. Pro mě je to první výpadek v kariéře, kromě kratších viróz do čtrnáctí dnů. Ale mám dva milníky: dostat se do listopadu do provozního módu a pak je cíl mít top formu na mistrovství světa.