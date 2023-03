V krutém mrazu suverénně triumfoval Doll. Body i pro české trio, nejvíc jich bral třináctý Krčmář

Na startu chyběli kvůli nemoci hned tři elitní Norové. Už jistý vítěz SP J. Bö, jeho bratr Tarjei i Laegreid. Covid nepustil do závodu ani domácího Švéda Samuelssona a absence hlásila i Francie, nezúčastnily se její trumfy Jacquelin a Fillon-Maillet. Při neúčasti většiny norských hvězd se otevřela šance dalším a výtečně si vedli Němci, nakonec se vešli tři do elitní pětky.

Krčmář první půlku závodu odstřílel čistě a vypadalo to, že by mohl zaútočit i na stupně vítězů. Jenže nedal poslední ránu vleže a chyboval i při závěrečné položce vstoje. „Trochu mě to bolelo, než jsem se rozjel, ale čím víc jsem se blížil k cíli, tím to bylo lepší. Na střelnici jsem se snažil odvést dobrou práci, hlídat každou ránu, ale dvě mi bohužel ulétly. To mě připravilo o top umístění, na které člověk myslí. Takže konečný výsledek neurazí, ani nenadchne. Mrazivé počasí se mi ale podařilo vychytat," vykládal Krčmář.