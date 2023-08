Velká soupeřka Davidové se vážně zranila. Prožívám nejtěžší momenty, přiznává

„Jsem naživu a v pořádku. Sport je krásný a zároveň nevyzpytatelný i brutální. A to nejen co do výsledků, ale i kvůli zraněním. Bohužel, moje nehoda při tréninku byla tak nešťastná, že jsem musela na operaci, která mě, jak asi tušíte, ´dočasně´ vyřadí z tréninku. Ale vrátím se ještě silnější," rozepsala dvojnásobná juniorská mistryně světa a někdejší velká soupeřka Markéty Davidové z mládežnických kategorií.

„Teď se musím soustředit na rehabilitaci a návrat do kondice, což bude bohužel nějakou dobu trvat, protože po pár týdnech budu muset zpět do nemocnice, kvůli vyndání šroubu. Ano, je to pro mě jeden z nejtěžších okamžiků. Potřebuju čas, abych to vstřebala. Ale mám kolem sebe lidi, kteří mi pomáhají a díky nim už jsem dokonce dokázala z celé situace udělat i vtip," dodala Žuková.