Vinklárková získala na MS v letním biatlonu bronz ve sprintu

Čtyřiadvacetiletá Vinklárková dosáhla na první individuální medaili na akcích IBU díky bezchybné střelbě, na vítěznou Tuuli Tomingasovou z Estonska ztratila 13,5 sekundy. „Bylo to hrozné, myslela jsem si, že to poslední kolo nikdy neskončí. Myslela jsem, že ztrácím na každém metru, ale naštěstí to asi nebylo tak strašné. Takhle moc jsem se už dlouho nevyčerpala, ale za tu medaili to, doufám, stálo,“ řekla Vinklárková České televizi.