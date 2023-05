Vládkyně Davidová: Klidně mohli vyhrát mladí. Dovolená se jí změnila v soustředění

Jak si ceníte toho, že už pět let přebíráte trofej pro Biatlonistu roku?

Samozřejmě si toho vážím, ale myslím, že letos docela váleli mladí, dorostenky i juniorky, takže by cenu klidně mohly získat i ony.

Myslela jsem, že to bude víc dovolená, ale nebyla. Spíš regulérní soustředění, kolo a běh.

Vždycky jsem do Toskánská chtěla jet. Spíš tedy na dovču než na soustředění, ale i tak to bylo moc pěkné. Byli jsem se podívat v Pise, Sieně, ale všechno v rámci sportu.

Mám ho hodně ráda, ale spíš horské. V posledních letech jezdíme víc na silničním, tak jsem si na to zvykla, ale už se těším, až vyrazím někdy i do lesa.

Realizační tým ženské reprezentace rozšíří Slovák Martin Bajčičák jako specialista na běžecký trénink. Co si od toho slibujete?

Za to jsem ráda hlavně kvůli tomu, že kluci jsou fajn parta a je s nimi sranda. Společná může být posilovna nebo střelba, ale nemyslím, že by se to týkalo zásadní části přípravy.