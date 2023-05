Změny u biatlonistů, ženský tým má rozběhat Bajčičák

Šestačtyřicetiletý Bajčičák má s biatlonem zkušenosti. "Před olympiádou v Pchjongčchangu pracoval se sestrami Fialkovými. Bude zodpovědný za běžeckou část, Egil Gjelland pak především za tu střeleckou. Je to podobný systém jako u mužů, kde má běžeckou přípravu na starosti Michael Málek a střeleckým trenérem je Matt Emmons," uvedl sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář.

Kritéria pro zařazení do reprezentačního áčka splnily jen Davidová s Voborníkovou. Na návrh trenérů je doplnila Jislová. "Jessica dlouho bojovala se zdravotními problémy, do A týmu jinak jednoznačně patří," poznamenal Rybář.

Vítáme do týmu Martina Bajčičáka 👋

Výrazně širší bude reprezentační béčko. Zatímco v minulé sezoně v něm byli jen dva muži a dvě ženy, tentokrát to bude po pěti v každé kategorii. I proto se k ženskému béčku, v němž je mimo jiné dlouholetá stabilní členka reprezentace Lucie Charvátová, přesunul Holubec. Dosavadní trenér B týmu Aleš Ligaun bude mít nově na starosti jen muže.

I biatlonisté z rezervního týmu mohou závodit mezi elitou. "Cílem je dostat lidi z béčka do áčka, respektive do Světového poháru. Jedna až dvě holky určitě A tým doplní. I mužský tým je prostupný, loni to dokázal třeba Tomáš Mikyska," dodal Rybář.