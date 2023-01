Život bez biatlonu. Puskarčíková procestovala svět, u přenosů už nebrečí

LIVIGNO (od našeho zpravodaje) – „Nenudím se. Pořád je co dělat,“ vypráví pro Sport.cz v jedné z restaurací v italském Livignu. Vedle Jablonce nad Nisou má s partnerem zázemí právě v Lombardii nedaleko švýcarských hranic.

„Řekli jsme si, že rok po konci našich kariér, než hupsneme do zaměstnání nebo budeme mít závazky, chceme cestovat. A všude se nám líbilo,“ nadšeně vypráví Puskarčíková.

Mají si co říct třeba při biatlonových přenosech. „Když jsme koukali na první závod sezony, Thomas říkal, jak byl překvapený, že jsem nebrečela,“ hlásí s úsměvem vítězka čtyř závodů SP se štafetou. Loučení s kariérou pro ni bylo emotivní, po závěrečném závodě v Oslu uronila 32letá biatlonistka hodně slz.

„I v létě jsem si ještě pobrečela, bylo to náročnější. Teď už jsem v klidu, občas ožijí vzpomínky na závody, kdy se mi jezdilo dobře, ale když si vybavím utrpení v posledních dvou letech, jsem ráda, že jsem na gauči,“ usměje se. „Spíš mi chybí kolektiv a zážitky,“ říká.

Zejména s Markétou Davidovou byla zvyklá trávit prakticky celou zimu, bydlely spolu na pokoji. „Průběžně si píšeme, jednou za měsíc si na půl hodiny zavoláme, ale spíš, když je na soustředěních, zase ji nechci otravovat,“ vysvětluje. Potkaly se v létě, když se české biatlonistky vydaly na soustředění právě do Livigna, a uvidí se i v zimě.

Po roce se Puskarčíková vypraví na místo své rozlučky do Osla a ještě předtím dostane šanci při SP v Novém Městě na Moravě zamávat českým fanouškům a konečně spolu s Gabrielou Soukalovou, Veronikou Vítkovou a Jitkou Landovou převezme medaili z her v Soči. Devět let trvalo, než byly Rusky usvědčeny z dopingového podvodu…