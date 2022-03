Zmar. České biatlonistky ve štafetě neuspěly. Dominovaly Norky

Když to s českými barvami nevypadalo dobře, pozvedly prapor Markéta Davidová i Jessica Jislová. „Nebylo to úplně špatné," připustila druhé členka štafety. Ještě výraznější zlepšení českých biatlonistek přišlo na třetím úseku. „Děsně mě to bavilo, odjíždělo mi to a i technicky jsem si připadala dobře. Snažila jsem se být opatrná na střelnici, ale podařilo se mi rychle dobít i tu jednu ránu vedle na stojce," hodnotila Jislová, jenže předávala pátá.