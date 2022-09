Změny v biatlonovém SP: Vítězové získají více bodů, žádné škrty

Biatlonová unie zároveň zrušila škrtání dvou nejhorších umístění ve Světovém poháru. Nunar připomněl, jakou anomálii to v minulosti vyvolalo. "Martin Fourcade odstartoval do posledního závodu sezony ve žlutém trikotu vedoucího závodníka, tento závod vyhrál, ale celkově nakonec skončil druhý. To už jsme nechtěli dopustit a už se to nestane," řekl Nunar.